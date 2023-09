Une adolescente grièvement blessée dans un accident de cyclomoteur à Témiscouata-sur-le-Lac

Une adolescente de 14 ans se trouve présentement dans un état critique après avoir été impliquée dans une collision entre son cyclomoteur et deux automobilistes en véhicule utilitaire sport à l’intersection de la rue des Cascades et de la route 232 à Témiscouata-sur-le-Lac, le 7 septembre.

L’accident est survenu vers 17 h 40. «La conductrice du cyclomoteur circulait sur la rue des Cascades et entamait un virage à gauche sur la route 232 en direction sud lorsque la collision est survenue avec le véhicule utilitaire sport qui circulait sur la route 232», explique la sergente Valérie Beauchamp de la Sûreté du Québec. Ce secteur se trouve tout près des voies d’accès à l’autoroute 85 et d’une succession d’intersections.

Grièvement blessée, la conductrice de 14 ans a été transportée par les paramédics vers le centre hospitalier, où on craint pour sa vie. Les deux personnes qui prenaient place à bord du VUS n’ont pas été blessées.

Un policier de la Sûreté du Québec spécialisé dans les enquêtes collision s’est rendu sur place pour analyser la scène d’accident et pour tenter de comprendre les causes et les circonstances ayant mené à cet accident.

Plus d’informations suivront le 8 septembre.