Deux Louperivois perdent la vie dans un accident en Matanie

Quatre personnes ont perdu la vie le 19 aout à Saint-Léandre, en Matanie, après que la plateforme élévatrice dans laquelle elles prenaient place se soit renversée. Jocelyne Bouchard, âgée de 53 ans, de Rivière-du-Loup et Marco Roy, âgé de 60 ans, de Rivière-du-Loup sont parmi les victimes.

Kim Blouin, 24 ans, Émerik Chenard, 27 ans, de Saint-Léandre sont aussi décédés lors de cet accident. Les victimes étaient unies par des liens familiaux.

«Pour une raison qui nous est inconnue pour le moment la plateforme élévatrice s’est renversée et les occupants ont fait une chute de plusieurs mètres», explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène Saint-Pierre.

L’engin de chantier était déployé près d’une résidence unifamiliale en construction, sur un terrain privé. Le décès d’un occupant de la plateforme élévatrice a été constaté sur place. Les trois autres victimes ont été transportées vers un centre hospitalier dans un état critique. Leurs décès ont été constatés dans les heures suivantes.

Un technicien en identité judiciaire et un enquêteur de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux. L’enquête du coroner permettra de faire la lumière sur les causes et les circonstances de ce tragique accident.

Après avoir appris la nouvelle, de nombreux internautes ont rendu hommage aux disparus et ont transmis leurs sympathies à leurs proches, amis et collègues de travail.

Marco Roy s’est impliqué bénévolement dans plusieurs organismes de la région au cours des dernières années. Il a été administrateur au conseil d’administration (CA) de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup et au CA du Camp musical St-Alexandre. Il a aussi siégé comme président du CA du Cégep de Rivière-du-Loup.