L’auteur d’une série d’introductions par effraction et de vols perpétrés à Rivière-Bleue entre mars et mai 2023 a reconnu ses gestes le 21 juillet au palais de justice de Rivière-du-Loup. Michel Lafontaine, 28 ans, a plaidé coupable à 17 chefs d’accusation et purgera une peine globale de 26 mois et demi de détention dans un pénitencier ...