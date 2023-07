Agression armée à Rivière-du-Loup : l’accusé est remis en liberté sous condition

Accusé d’agression armée en lien avec une altercation survenue dans la nuit du 19 juillet sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, le résident de Laval Louis Silva a été remis en liberté sous condition. L’homme de 52 ans, qui fait face à deux chefs d’accusation, a signé son ordonnance de mise en liberté le 21 juillet.

En attendant son retour en cour prévu le 28 aout à Rivière-du-Loup, l’accusé devra respecter de nombreuses conditions et déposer un montant de 2 000 $. Il devra demeurer à son domicile et se soumettre à un couvre-feu entre 22 h et 7 h. L’accusé doit aussi respecter une interdiction de contact avec une dizaine personnes, dont des témoins et les victimes.

Il lui est interdit de se trouver dans le district judiciaire de Kamouraska sauf pour se rendre à la cour, de posséder des armes et de se trouver dans les bars ou autres endroits licenciés sauf pour y consommer un repas. S’il ne respecte pas ces conditions, son ordonnance de mise en liberté pourrait être révoquée et il serait alors détenu en attendant son procès.

RAPPEL DES FAITS

Un homme a été grièvement blessé à la suite d’une altercation survenue dans la nuit du 18 au 19 juillet sur la rue Lafontaine. Il a été transféré à l’Hôpital l’Enfant-Jésus de Québec et on ne craindrait pas pour sa vie. Un portier de bar a aussi été blessé après être intervenu lors de la bagarre et il a depuis obtenu son congé de l’hôpital. Le suspect a été arrêté par la Sûreté du Québec et interrogé par les enquêteurs des crimes majeurs, avant de comparaitre au palais de justice de Rivière-du-Loup.