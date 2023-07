Un travailleur de Premier Tech grièvement blessé à Saint-Arsène

On aurait dit qu’un chantier a été érigé sur la rue de la Plage à Témiscouata-sur-le-Lac, cette fin de semaine. De nombreux dégâts ont été causés par un ruisseau qui est sorti de son lit, près de l’intersection de la rue St-Louis. Du gravier et de la boue recouvrent la chaussée et des trous béants sont apparus de chaque côté du Motel Royal. Le ...