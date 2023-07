Incendie criminel à Saint-Modeste

Un incendie criminel a ravagé une résidence inhabitée du Chemin de la Seigneurie à Saint-Modeste dans la nuit du 7 au 8 juillet. Le feu s’est déclaré peu avant 22 h le 7 juillet.

D’après la porte-parole de la Sûreté du Québec, Valérie Beauchamp, une enquête a été ouverte concernant les causes et les circonstances. Deux hommes de 27 ans ont été arrêtés non loin des lieux du crime et rencontrés par des enquêteurs de la Sûreté du Québec. L’enquête des autorités se poursuit afin de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie.

La Sûreté du Québec confirme que personne n’a été blessé. À l’arrivée des pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Modeste, l’embrasement était généralisé. «Nous sommes restés en mode défensif pour faire l’extinction de l’incendie. Vers la fin, nous avons eu recours à une pelle mécanique pour défaire la tôle sur le toit du bâtiment et atteindre les points chauds. Il avait commencé à s’effondrer», ajoute le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, Jonathan Daraiche.

Le secteur se trouvait hors du réseau d’aqueduc. Les sapeurs des casernes de Saint-Épiphane et Saint-Arsène ont été appelés en entraide afin de fournir de l’approvisionnement en eau avec des camions-citernes. Le chef aux opérations explique que le ravitaillement s'est effectué au point d’eau de la pépinière de Saint-Modeste.

À la suite de l’intervention des pompiers, la scène a été transmise à la Sûreté du Québec puisque l’incendie était considéré comme suspect. Cette résidence du Chemin de la Seigneurie était inhabitée depuis plusieurs années.