Opération nationale en sécurité routière

La Sûreté du Québec procédera aujourd’hui, le 20 juin, à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l’ensemble de son territoire. Accompagnés de plus de 30 partenaires, dont 28 corps de police municipaux, les policiers interviendront sur les comportements problématiques afin de conscientiser les conducteurs quant à leur implication et responsabilité dans l’amélioration du bilan routier et d’accroitre le sentiment de sécurité sur l’ensemble du réseau routier.

Il s’agit d’une première pour l’organisation d’inviter autant de partenaires à prendre part à une opération en sécurité routière sur l’ensemble de son territoire.

Le bilan démontre que les causes principales de collisions mortelles demeurent la conduite imprudente, les excès de vitesse, la capacité de conduire affaiblie par l’alcool, la drogue ou la fatigue ainsi que la distraction au volant. Ces comportements seront donc particulièrement ciblés.

Le bilan important de sept décès de motocyclistes dans la première semaine du mois de mai, cette opération est aussi une occasion de se joindre à la Fédération motocycliste du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec pour sensibiliser les motocyclistes et les automobilistes à adopter des bonnes pratiques de conduite.