Panne électrique à Dégelis: une excavatrice brise un poteau d'Hydro-Québec

Une grange a été complètement détruite par un incendie qui s’est déclaré en soirée, ce jeudi 8 juin, à Saint-Simon-de-Rimouski. Le bâtiment, situé non loin de la route 132, est une perte totale. Le brasier a pris naissance vers 20 h et il a vite pris de l’ampleur. Une boule de feu a été aperçue par des passants et une épaisse fumée noire était ...