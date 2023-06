Incendie dans un logement à Trois-Pistoles 

Les pompiers des services de sécurité incendie de Trois-Pistoles et L’Isle-Verte sont rapidement intervenus ce lundi 12 juin dans un multi-logements de la rue Notre-Dame Est à Trois-Pistoles. Un début d’incendie s’y est déclaré peu avant 7 h.

À l’arrivée des pompiers, une fumée noire s’échappait d’une fenêtre au troisième étage. Rapidement, une première équipe est entrée à l’intérieur pour procéder à une attaque directe sur les flammes.

«L’intervention a été rapide et efficace. Ç’a permis de limiter les dommages à l’appartement», a raconté Raphaël Bastille, capitaine du Service de sécurité incendie de la Ville de Trois-Pistoles, en milieu d’avant-midi.

Le foyer d'incendie était situé dans la salle de bain. La cause exacte n’a pas été précisée. Une enquête en recherche et cause est en cours.

Soulignons par ailleurs que le locataire était toujours présent à l’intérieur de l’appartement à l’arrivée des pompiers. Ce sont ces derniers qui l’ont évacué, alors que l’incendie faisait rage et que l’appartement était envahi par la fumée.

«Il a été pris en charge par les paramédics et transporté de façon préventive au centre hospitalier de Trois-Pistoles […] Heureusement, il n’a pas été gravement blessé», a souligné M. Bastille, précisant du même coup que tous les locataires de l’immeuble ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

L’eau et la fumée aurait causé des dommages au logement et au commerce aménagés dans les deux étages inférieurs du bâtiment. Les pompiers ont cependant utilisé des bâches pour tenter de protéger les effets personnels du mieux possible, a-t-on indiqué.

Avant de quitter les lieux, vers 10 h 30, le Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles s’est assuré que le bâtiment soit sécuritaire en effectuant les vérifications nécessaires. Les locaux ont aussi été ventilés.