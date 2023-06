Violent incendie à Saint-Simon-de-Rimouski 

La dépouille de Paul-Alexander Banko, le kayakiste de 41 ans porté disparu depuis le 18 mai, a été retrouvée vers 14 h 45 le jeudi 8 juin sur les berges du fleuve Saint-Laurent entre Baie-des-Sables et Saint-Ulric. Des Enquêteurs et techniciens en identité judiciaire se sont rendus sur place afin d’éclaircir les causes et les circonstances du ...