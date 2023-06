Une voiture percute un muret à Rivière-du-Loup 

Un véhicule a heurté le muret qui se trouve à l’angle de la côte Saint-Jacques et des rues Fraser et du Domaine de Rivière-du-Loup, ce jeudi 8 juin en fin d’après-midi. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal.

Selon nos informations, l’automobiliste a souhaité tourner à gauche et s’engager sur la rue Fraser en direction ouest lorsqu’il est arrivé au bas de la rue du Domaine, peu après 16 h. Cette manœuvre est toutefois impossible depuis la mise en place d’un petit muret de béton.

C'est d'ailleurs l'infrastructure routière qui a physiquement arrêté la voiture. Le conducteur n'aurait pas réalisé sa présence, lui qui n'est pas originaire de Rivière-du-Loup.

Policiers, pompiers et paramédics ont été dépêchés sur place afin de sécuriser la scène et porter assistance aux occupants. Les deux personnes impliquées n’ont pas été blessées sérieusement.