Kayakiste disparu : les recherches en mer sont suspendues

Les recherches en mer menées par la Sûreté du Québec afin de localiser le kayakiste disparu à Notre-Dame-du-Portage depuis le 17 mai dernier ont été suspendues le 31 mai, en fin de journée.

Le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec soutient que l’appel au public concernant la disparition de Paul-Alexander Banko, âgé de 41 ans, est toujours en vigueur. Les personnes qui détiendraient des informations concernant ce dossier sont invitées à communiquer avec les autorités policières.

«Les recherches en mer pourraient reprendre à la lumière de nouvelles informations en provenance du terrain», explique M. Doiron. Le kayak turquoise appartenant à Paul-Alexander Banko a été retrouvé le 26 mai au large de Pointe-au-Père, près de Rimouski.

Des policiers ont marché sur les berges et ont ratissé les iles du Saint-Laurent. Les équipes de la Garde côtière, un avion Hercules et un hélicoptère ont été mis à contribution lors des recherches. La Sûreté du Québec ignore si le disparu est toujours en vie ou non. La dernière fois qu’il a été vu, il portait une veste de flottaison bleue et un manteau orange.

Selon la description transmise par les autorités, M. Banko a la peau blanche, les cheveux bruns et les yeux verts. Il mesure 5 pieds 10 pouces et pèse environ 180 livres. Il a aussi un œil tatoué sur le bras gauche.