Bilan de l'opération «Sur la route, on se conduit bien»

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), se sont unis afin de sensibiliser et conscientiser les usagers du réseau routier aux dangers liés au non-partage de la route. Ces actions ont été réalisées dans le cadre de l’opération nationale concertée Partage de la route qui s’est déroulée du 28 avril au 4 mai dernier.

Les interventions réalisées par les patrouilleurs visaient à sensibiliser l’ensemble des usagers de la route, particulièrement les usagers plus vulnérables, et ce, afin de contribuer à sécuriser l’ensemble des utilisateurs des réseaux de transport.

En tout, ce sont plus de 1000 opérations qui ont été effectuées. Cela a donné lieu à la remise de plus de 3500 constats d’infraction auprès des automobilistes (90% des constats émis) alors que près de 400 ont été remis aux piétons et aux cyclistes (10% des constats émis).

Rappelons que cette opération nationale concertée qui s’est déployée sous le thème «Sur la route, on se conduit bien» visait à rappeler aux usagers de la route, quels qu’ils soient, l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d’adopter des comportements favorisant leur propre sécurité et celle des autres. Le principe de prudence, tel que défini par le Code de la sécurité routière, a effectivement pour objectif d’assurer la sécurité de tous sur le réseau routier, il est donc primordial de faire preuve de patience et de vigilance. Prendre le temps d’adopter ces comportements permet de sauver des vies.

Cette opération nationale a été organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.