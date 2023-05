Proxénétisme : arrestation de David Pellerin

L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme a effectué une enquête en matière de proxénétisme et de traite d’une personne, qui a permis l’arrestation de David Pellerin.

David Pellerin, 39 ans de St-Léon-le-Grand, a été arrêté le 9 mai à Longueuil. Il a comparu par visiocomparution au palais de justice de Trois-Rivières le 10 mai et est demeuré détenu. L’homme fait face à 8 chefs d’accusation dont :

• avoir amené une personne mineure à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ;

• avoir communiqué avec une personne mineure dans le but de faciliter la perpétration d’une infraction à son égard ;

• avoir recruté, détenu, caché ou hébergé une personne mineure qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution.

Ces accusations concernent des événements survenus entre les mois de décembre 2022 et de mai 2023. Les infractions se sont produites dans les secteurs de Saint-Léon-le-Grand, Longueuil et Val-d’Or. L’enquête tend à démontrer que le suspect pourrait avoir fait d’autres victimes à travers la province de Québec. David Pellerin utilisait le nom de « Dave Plerin » dans le cadre de ses échanges en ligne.

Toute personne qui aurait de l’information sur David Pellerin ou ses agissements est invitée à communiquer, en toute confidentialité, avec la Centrale de l’information criminelle Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

L’Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme est une structure d’enquête unifiée au sein de laquelle les organisations policières travaillent de façon concertée afin de lutter efficacement contre le proxénétisme, la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et la prostitution juvénile, et ce, de l’échelle régionale à internationale. L’EILP est formée de membres du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de la Ville de Québec, du Service de police de Laval, du Service de police de l’agglomération de Longueuil, du Service de police de la Ville de Gatineau, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec.