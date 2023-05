Sortie de route à Saint-Arsène

Une sortie de route est survenue sur la route 291 vers 13 h le mercredi 10 mai à Saint-Arsène, près de la limite de Saint-Épiphane. Le conducteur a perdu la maitrise de son véhicule utilitaire sport qui tirait une remorque transportant plusieurs briques.

Le VUS, qui circulait en direction nord, a traversé la voie inverse pour se retrouver sur le côté, dans le fossé. Les pompiers des casernes de Saint-Arsène et de Saint-Épiphane ont sécurisé le périmètre et le véhicule. La circulation a été bloqué pendant le remorquage du véhicule et de la remorque.

Le conducteur a été légèrement blessé. Il a été pris en charge par les paramédics de la Coopérative des paramédics du Grand-Portage et conduit par mesure préventive au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.