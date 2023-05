Arrestation et perquisitions en matière de stupéfiants dans les Basques et au Témiscouata

Les policiers de la MRC de Rivière-du-Loup ont mené une opération en lien avec du trafic de stupéfiants pendant laquelle ils ont procédé à l’arrestation d’un homme à Lac-des-Aigles. Il s’agit de Louison Pomerleau âgé de 46 ans de Trois-Pistoles. Il a comparu sous un chef d’accusation de bris de condition et est demeuré détenu.

Le suspect a été intercepté sur la route par les policiers et s’est enfui à la suite de son arrestation. Une courte poursuite a eu lieu sur une distance de deux kilomètres.

En plus de la perquisition menée dans le véhicule du suspect, deux résidences ont été perquisitionnées soit, sur le rang 2 à Lac-des-Aigles et sur la rue Leblond à Trois-Pistoles.

Voici les items saisis lors des trois perquisitions : près de 450 de comprimés de métamphétamines, près de 200 grammes de cannabis en vrac, environ une quinzaine de grammes de haschich, près d’une cinquantaine de grammes de cocaïne, plus de 3300 comprimés (médicaments sous ordonnance), plus de 900 cigarettes de contrebande, deux téléphones cellulaires, environ 7500$ en argent canadien et une arme longue

Près d’une vingtaine de policiers de la MRC des Basques, de la MRC de Témiscouata, de la MRC de Rivière-du-Loup et des enquêteurs de la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec de Rimouski ont participé à cette opération d’envergure. Le maître-chien et des techniciens en identité judiciaire étaient également présents sur les lieux des perquisitions.

Le retour devant la cour du suspect est prévu le vendredi 12 mai, il pourrait alors faire face à d’autres accusations en matière de stupéfiants.