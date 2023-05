Sortie de route mortelle : l’identité de la victime dévoilée

Les pompiers des services de sécurité incendie de Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu et de L’Isle-Verte sont rapidement intervenus jeudi vers 15 h 30 dans un duplex de la rue Morin à Trois-Pistoles. «À notre arrivée, peu de temps après avoir reçu l'appel, on avait de la fumée grise et noire qui sortait de partout au rez-de-chaussée», explique ...