Cocaïne, crack et métamphétamine saisis à Saint-Philippe-de-Néri

Un individu de 18 ans a été arrêté le mercredi 3 mai lors d'une frappe policière dans un logement situé sur la route 230 Ouest à Saint-Philippe-de-Néri. Sur place, les policiers des postes des MRC de Kamouraska et Rivière-du-Loup accompagnés du maitre chien ont saisi 73 grammes de cocaïne, environ 28 grammes de crack, 1 196 comprimés de méthamphétamine, 15 cigarettes électroniques ainsi qu’un certain montant d’argent comptant.



Le suspect qui réside dans l'appartement a été arrêté sur place par les policiers pour ensuite être emmené au poste de la Sûreté du Québec. Il a été rencontré par les enquêteurs avant d'être remis en liberté quelques heures plus tard par promesse de comparaitre en attendant la suite des procédures.



L'enquête des policiers amorcée il y a quelques semaines à la suite d'informations reçues du public tant à démontrer que le suspect, dans ce dossier, effectuait la vente de stupéfiants à bord de son véhicule auprès de sa clientèle établie de Rivière-du-Loup à La Pocatière ou parfois même à partir de son domicile.

Le suspect pourrait faire face à divers chefs d'accusation en matière de possession et de trafic de stupéfiants, l'enquête se poursuit dans ce dossier.