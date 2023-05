Pornographie juvénile : des milliers de fichiers retrouvés chez un résident de L’Isle-Verte

Plus de 16 000 fichiers de pornographie juvénile représentant des jeunes filles mineures ont été retrouvés dans du matériel informatique appartenant au résident de L’Isle-Verte, Jean-François Racine. Il a plaidé coupable de possession de pornographie juvénile le 28 avril au palais de justice de Rivière-du-Loup devant la juge Andrée St-Pierre.

L’accusé a réalisé 18 collages à l’aide de photos de pornographie juvéniles mélangées avec des visages de ses collègues de travail, explique la procureure de la Couronne, Me Marie-Laurence Rondeau.

Entre le 25 juillet 2019 et le 8 octobre 2020, Adobe Systems Inc a dénoncé au National Center for Missing & Exploited Children qu’un utilisateur a téléversé des fichiers de pornographie juvénile. L’enquête de la Sûreté du Québec a permis de déterminer que l’adresse IP utilisée lors du téléversement était celle de Jean-François Racine, un sexagénaire de L’Isle-Verte.

Une perquisition a été menée le 25 mai 2021 dans sa résidence de L’Isle-Verte. Des milliers de fichiers de pornographie juvénile ont été retrouvés dans son téléphone cellulaire, son iPad, deux clés USB, un ordinateur et un disque dur. Des fillettes de 2 à 13 ans y apparaissaient. Lorsque la procureure de la Couronne, Me Marie-Laurence Rondeau, a décrit le contenu des vidéos retrouvées par les enquêteurs de la Sûreté du Québec, deux personnes ont dû quitter la salle. Info Dimanche a fait le choix de ne pas en relater le contenu.

L’avocate de la défense, Me Caroline Bérubé, entend déposer une requête en inconstitutionnalité de la peine minimale. La peine minimale prévue au Code criminel pour une accusation de possession de pornographie juvénile déposée par acte criminel est d’une durée d’un an.

Un dossier à la Cour d’appel concernant les peines minimales en matière de pornographie juvénile est en délibéré depuis plusieurs mois. Le dossier de Jean-François Racine a été reporté au 28 aout au palais de justice de Rivière-du-Loup, en attente de cette décision de la Cour d’appel.