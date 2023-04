Intervention incendie à Rivière-du-Loup 

Des travaux de meulage ont mené à l'intervention des pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup dans les locaux situés à l'arrière de l'entreprise NAPA Pièces d'auto - Auto Moteur Rivière-du-Loup inc., à l'angle des rues Lafontaine et Iberville, ce mercredi 19 avril vers 11 h 30. Heureusement, l'intervention rapide a permis de limiter la propagation et les dégâts.

«Les travaux étaient près du plafond, il y avait un tuyau de drainage d'eau qui partait du toit et qui descendait et les étincelles sont entrées entre le tuyau et le comble. Les employés ont aperçu de la fumée et immédiatement composé le 911, et ils ont utilisé un extincteur», explique le chef des opérations du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Alexandre Perreault.

Les pompiers ont investi le toit où ils ont constaté un début de propagation. «On a fait le tour du tuyau, on a enlevé un peu de matériel et d'isolant pour s'assurer qu'il n'y avait plus de propagation et de points chauds.»

Le camion-échelle a été mis à contribution. Les dommages ont été limités et heureusement, personne n'a été blessé.

La rue Iberville a été fermée à la circulation entre les rues Lafontaine et Roy.