Seize mois d’emprisonnement pour menaces et intimidation de sources policières

Arrêté lors d’une perquisition de stupéfiants le 3 février 2023 sur la rue Alfred-Fortin à Rivière-du-Loup, Simon Hudon a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation déposés contre lui. Il a écopé d’une peine d’emprisonnement de 16 mois le 14 avril au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Il était accusé de menaces et d’intimidation à l’endroit de sources policières de la Sûreté du Québec, de possession de cannabis dans le but d’en faire la vente, de culture de plus de quatre plants de cannabis, de recel d’un montant de 3 695 $, de possession de munitions pendant une interdiction et de deux méfaits, dont un dépassant 5 000 $.

La détention préventive effectuée par Simon Hudon a été soustraite de sa peine. Il lui reste donc 12 mois et 12 jours de prison à purger pour l’ensemble des accusations. Cette peine sera suivie d’une probation de deux ans.

Lors de son arrestation le 3 février dernier, l’accusé a proféré des menaces envers des informateurs de la police. Selon le résumé des faits relaté par la procureure de la Couronne, Me Marie-Laurence Rondeau, Simon Hudon a arraché une partie du mur et du cadre de porte en métal de la salle d’entrevue au poste de police alors qu’il était en colère, causant pour environ 10 000 $ de dommages. Quelques jours plus tard, au centre de détention de Rimouski, il a fracassé une fenêtre de sa cellule.

Les policiers ont retrouvé à la résidence de la rue Alfred-Fortin 5 360 grammes de cannabis en vrac, 10 grammes de haschish, des waxpens, de la wax (de l’huile de cannabis concentrée), 12 plants de cannabis cultivés dans le garage des munitions de calibre 12 et 22, un pistolet à plomb et des feux d’artifice. Divers items liés à la vente de stupéfiants ont aussi été saisis : balances, sacs d’élastiques, scelleuses, compteuse de billet et liste de comptabilité. Des panneaux électriques, lampes, ventilateurs, fils électriques et produits d’engrais liés à la serre dans le garage ont été confisqués à des fins de destruction.

L’avocat de la défense, Me Simon Roy, a souligné que le dernier antécédent judiciaire majeur de Simon Hudon datait de 2013. Il s’agit d’un dossier d’extorsion pour lequel il avait purgé 12 mois de prison.

«Vous êtes lourdement criminalisé. Je n’ai pas de grand discours à faire, vous êtes un gars intelligent, vous savez ce que vous faites […] Vous semblez être un gars brillant, vous pourriez faire des choses très positives. C’est votre choix», a prononcé le juge Martin Gagnon.

La conjointe de Simon Hudon, Paméla Bernier, a reconnu avoir manqué à son sursis dans sept dossiers différents puisque des munitions et du cannabis en vrac se trouvaient dans la résidence où elle habitait lors de la même perquisition du 3 février 2023. Elle devra se soumettre à une assignation à résidence 24 heures sur 24 pendant deux mois de plus (elle purgeait déjà une peine avec sursis de 11 mois) et elle devra effectuer un total de 240 heures de travaux communautaires. La procureure de la Couronne, Me Marie-Laurence Rondeau, a retiré toutes les autres accusations portées à l’endroit de Paméla Bernier en lien avec la perquisition du 3 février.