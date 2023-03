Un motoneigiste arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies

Dimanche après-midi, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté 35 motoneigistes circulant sur le sentier fédéré #5 dans le secteur de Saint-Bruno-de-Kamouraska. De ce nombre, un résident de Saint-Bruno a été arrêté pour avoir été aux commandes de son véhicule alors qu'il était sous influence de l'alcool.

L'individu qui réside dans la région a dû se soumettre à des tests d’alcoolémie après avoir été emmené au poste de police alors que d’autres agents procédaient au remisage de sa motoneige. Ce dernier devra faire face à des accusations de conduites avec les facultés affaiblies.

Rappelons que conduire une motoneige avec les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue ou les médicaments sont interdits. Le Code criminel s'applique pour la conduite des véhicules hors route. En cas d'infraction, les sanctions sont les mêmes que celles qui s’appliquent pour le conducteur de n'importe quel autre véhicule routier. Le permis de conduire est sanctionné et retiré.

«Comme nous l’annoncions au début de la présente saison de motoneige, nos policiers sont présents dans les sentiers de motoneiges ou de VTT, dans le but de s’assurer du respect de la signalisation mise en place et des lois qui régissent la conduite de ces véhicules entre autres en ce qui a trait à la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux», explique le Relationniste de la SQ, le sergent Claude Doiron.

COMPORTEMENTS PRUDENTS

Puisque la saison de motoneige a encore plusieurs beaux jours devant elle, la Sûreté du Québec a tenu à réciter quelques rappels de sécurité.

Évitez de partir seul en randonnée et avertissez toujours un proche de l’itinéraire prévu ; avant de partir en randonnée, planifiez celle-ci et informez-vous de l’état du réseau de motoneige; respectez la signalisation et ajustez votre vitesse en fonction des conditions des sentiers ; maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède ; maintenez le ou les phares blancs de votre véhicule allumés ainsi que le feu de position rouge à l’arrière ; traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l’autorise ; maintenez-la droite en tout temps; évitez de passer sur les cours d’eau gelés à moins que le sentier soit balisé; portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n’a pas de visière ; respectez les propriétés privées en vous assurant d’avoir l’autorisation du propriétaire pour y circuler ou demeurez dans les sentiers.

Soulignons que la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en motoneige.