Alcool au volant : dossier remis à la fin mars

Le dossier de Sylvie Lévesque, coupable de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool causant des lésions corporelles et de conduite dangereuse, est revenu au palais de justice de Rivière-du-Loup ce 3 mars. Avant d’entendre les avocats et de prononcer la sentence, la juge Luce Kennedy a dû à nouveau ordonner la confection d’un rapport présentenciel, qui n’avait pas été réalisée.

À noter que l’accusée, âgée d’une quarantaine d’années, est toujours en détention préventive. Le dossier a été remis au 23 mars pour les représentations sur sentence. Me Pierre Gagnon de la défense et Me Roxanne Bossé-Morin de la Couronne feront entendre leurs arguments.

L’accusée est liée à un violent accident de la route survenu le 21 mai 2020 au centre-ville de Rivière-du-Loup, à l’intersection des rues Saint-Pierre et Desjardins. La minifourgonnette de l’accusée a percuté de plein fouet un autre véhicule qui avait effectué son arrêt obligatoire. Selon le technicien en scène d’accident de la Sûreté du Québec, la vitesse du véhicule de l’accusée était de 118 km/h à 0.2 seconde avant l’impact. Quatre personnes prenaient place à bord de la voiture, deux personnes âgées et leurs petits-enfants, dont un mineur de 14 ans. Les deux septuagénaires ont subi des blessures graves. Trois des victimes ont déposé des déclarations qui seront présentées au tribunal.

La juge Luce Kennedy a ordonné la confection du rapport présentenciel pour le 20 mars, afin que les représentations sur la sentence puissent avoir lieu le 23 mars. Elle souhaite ainsi avoir un meilleur portrait de l’accusée avant de lui imposer sa peine.