Incendie mortel à Notre-Dame-du-Portage : l’identité de la victime dévoilée

L’identité de la victime qui a péri lors de l’incendie sur la route du Fleuve à Notre-Dame-du-Portage dans la nuit du 11 février a été dévoilée. La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé qu’il s’agit de Charles Couture, âgé de 29 ans et originaire de Saint-Pamphile.

L’homme était locataire de la partie de la maison qui a été la proie des flammes. À la suite de l’incident, une enquête en recherche et cause a été ouverte à la SQ afin de faire la lumière sur les évènements. Même si cette dernière n’est toujours pas terminée, selon les données préliminaires, il semble qu’aucun élément criminel ne serait en cause, a rapporté le relationniste et sergent Claude Doiron.

L’appel pour l’incendie a été logé à la centrale d’appels vers 3 h du matin. Plus d’une quarantaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux afin de combattre le brasier. Leur travail a permis de sauver la partie principale de la maison.

