Incendie à Dégelis: «les gars ont fait de l'excellent travail» - Claude Gravel

Le directeur du Service de sécurité incendie de Dégelis, Claude Gravel, n'a pas tari d'éloges pour les pompiers dont le travail a permis de limiter les dégâts dans une maison à loyers située au 301, rue Principale à Dégelis. Le feu qui s'est déclaré en pleine nuit, vers 2 h 30, a pu être limité à un seul des petits appartements.

«À notre arrivée, l'embrasement était généralisé au loyer. Le temps pressait. Notre déploiement a été optimal et nous l'avons rapidement attaqué et rabattu. On l'a tapé et on a pris le dessus avant qu'il y ait propagation aux autres appartements. Les gars ont fait de l'excellent travail», a souligné le directeur du SSI Dégelis, Claude Gravel.

Ce dernier a aussi rappelé à quel point les visites des maisons, immeubles et bâtiments de la Ville par les pompiers peuvent jouer un rôle essentiel lors d'une intervention. «J'avais déjà visité cet appartement, je le connaissais, donc ç’a été beaucoup plus facile pour moi de diriger mes équipes qui ont accompli tout une job.»

Les dommages causés par le feu ont été principalement limités à l'appartement. Toutefois, l'eau et l'épaisse fumée se sont infiltrées dans les autres loyers. C'est le locataire qui a donné l'alerte. Ce dernier a aussi réveillé ses voisins, leur permettant aussi d'évacuer à temps. Ils ont tous été pris en charge par La Croix-Rouge.

Au total, une trentaine de pompiers ont répondu à l'appel. Pour prévenir la fatigue de ses hommes et maintenir une efficacité d'intervention relevée, Claude Gravel a fait appel aux casernes 36 de Témiscouata-sur-le-Lac et 31 de Packington. «En près de 90 minutes, l'opération était terminée», précise M. Gravel.

Une équipe est demeurée sur place pour éviter toute reprise du brasier ainsi que pour l'enquête en recherche et cause. Personne n'a été grièvement blessé, le locataire s'étant légèrement coupé à la main.

Plus de détails suivront.