Feu de véhicules à Rivière-du-Loup

Vers 11 h dimanche, l'équipe de garde du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) est intervenue dans le stationnement du 181 rue Fraser, à Rivière-du-Loup, pour circonscrire un incendie qui faisait rage dans le bloc moteur de deux véhicules.

«En plus des deux voitures, deux autres véhicules ont subi des dommages d'ordre plus cosmétiques. Le feu a pris naissance dans un premier véhicule qui était relié depuis la veille à un chargeur à batterie et à un chauffe-moteur. Le feu s'est ensuite propagé à la voiture en face», explique le chef aux opérations - soutien logistique du SSIRDL, Sébastien Samson-Thibault.

Heureusement, personne n'a été blessé lors de l'intervention.