Incendie : catastrophe évitée à Rivière-du-Loup

Les occupants d'une résidence située sur la rue Prévost à Rivière-du-Loup ont connu réveil plutôt brutal cette nuit quand un bruit les a tirés des bras de Morphée. Une fumée dense se répandait dans la demeure. Heureusement, tous ont pu évacuer à temps.

«Quelque chose a cassé et c'est le bruit qui a réveillé l'occupante, son fils et son amie. Il y avait beaucoup de fumée. Le feu faisait rage près d'un calorifère dans le couloir situé à proximité de la cuisine. Heureusement, ils ont pu sortir à temps et la dame a eu la présence d'esprit de jeter un sceau d'eau sur le foyer d'incendie avant de sortir», explique le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL), Éric Bérubé.

À leur arrivée, les pompiers se sont immédiatement assurés de couper tout apport en oxygène au brasier. «Quand nous sommes entrés, il ne restait plus que quelques tisons. Les flammes ont léché le plafond de la cuisine et il y a de la suie même au deuxième niveau», ajoute M. Bérubé. Heureusement, la chaleur s'est concentrée au secteur de la cuisine.

Par mesure préventive, les occupants ont été conduits au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).

Quant à l'origine de l'incendie, la recherche et cause menée par le SSIRDL a permis de mettre en lumière que c'est un combustible laissé à proximité d'un appareil de chauffage qui est en cause.

AVERTISSEUR DE FUMÉE

Les pompiers ont aussi découvert que l'avertisseur de fumée était désactivé. «On ne le dira jamais trop souvent. L'avertisseur sauve des vies et permet aussi de limiter les dégâts. Cette nuit, ils ont été chanceux d'entendre un bruit», lance Éric Bérubé.

Quelques points importants à retenir concernant les avertisseurs de fumée :

Installez-en un dans le corridor, près des chambres.

Installez-en un à proximité d'un escalier.

Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertisseur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre.

Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent, il doit sûrement être trop près de la cuisine ou de la salle de bain. Éloignez-le légèrement de ces deux pièces.

Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4 po) du mur ou sur un mur à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du plafond.

Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. S’il n’y a pas de date inscrite, ne prenez aucun risque, remplacez-le immédiatement.

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. Utilisez le type de pile recommandée par le fabricant.