Perquisitions et arrestations à Rivière-du-Loup

Des policiers et des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont effectué une importante perquisition de stupéfiants et trois arrestations, le vendredi 3 février dernier, tôt en avant-midi, dans une résidence située sur la Alfred-Fortin à Rivière-du-Loup.

Un groupe tactique d’intervention (GTI) a pratiqué une entrée dynamique. Des résidents du secteur ont contacté Info Dimanche après avoir entendu des déflagrations, ce qui correspond à l’utilisation de grenades assourdissantes.

Assistés d’un maître-chien, les agents ont procédé à la saisie de 12 plants de cannabis, environ 10g de haschisch et 38 comprimés de méthamphétamine, environ 165g de drogue de type «wax», 22 vapoteuses à wax et environ 5.4kg de cannabis.

Ils ont également fait la découverte de plusieurs comprimés de médicaments sous ordonnance, un certain montant d’argent, une arme prohibée avec munitions, un pistolet à plomb de type 9mm, puis divers équipements servant au trafic de stupéfiants.

Trois résidents ont été arrêtés, sur place, par les policiers. Simon Hudon, âgé de 29 ans, et Pamela Bernier, âgée de 28 ans, ont comparu par visioconférence durant la journée de vendredi dernier. Une femme, âgée de 36 ans, a été libérée en attendant la suite des procédures judiciaires.

Dans un communiqué, la Sûreté du Québec affirme que ce sont des informations reçues du public qui ont permis de mener à bien l’opération.

STRATÉGIE CENTAURE

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).