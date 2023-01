Pornographie juvénile: 31 personnes arrêtées

Pas moins de 31 suspects, âgé entre 37 et 79 ans, ont été arrêtés entre le 23 et 26 janvier partout à travers le Québec en lien avec de la pornographie juvénile. Selon nos informations, un homme de Rivière-du-Loup se trouveraient parmi eux.

Les dossiers d’enquête, initiés à l’automne 2022, ont été menés en partenariat avec la division des enquêtes sur la cybercriminalité (DECyb), l’équipe d’enquête sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet (ESEI) et les corps de police municipaux de Montréal, Québec, Longueuil, Laval et Gatineau. Au total, c’est plus de 275 policiers qui ont été mobilisés pour l’opération.

Les policiers ont réalisé plusieurs perquisitions dans les lieux utilisés par les suspects et du matériel informatique a été saisi pour analyse. Tous les individus ont comparu au courant des derniers jours dans le palais justice de leur juridiction.

Principalement, les infractions reprochées aux personnes arrêtées sont leurre, entente et arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuelle à l’égard d’un enfant, rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite, contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, agression sexuelle, ainsi que d’avoir accédé, possédé, distribué et produit de la pornographie juvénile.

«Le partenariat serré entre les différents corps de police et le Directeur des poursuites criminelles et pénales permet d’augmenter la capacité et la rapidité d’intervention afin de lutter encore plus efficacement contre l’exploitation sexuelle des enfants. C’est grâce au travail rigoureux et acharné de tous les policiers et procureurs impliqués que de tels résultats sont possibles», mentionne le lieutenant Marc-Antoine Vachon, responsable de l’équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile.

L’opération a été coordonnée par l’équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile, créée le 1er octobre 2021, dont la mission est d’identifier et arrêter les producteurs et distributeurs de pornographie juvénile à travers le Québec. Cette équipe regroupe des membres de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux de Montréal, Québec, Longueuil, Laval et Gatineau.

Le public est invité à signaler toute situation d’exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l’adresse suivante : www.cyberaide.ca