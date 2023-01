Arrêté avec un kilo de cocaïne dans son véhicule

Le jeudi 12 janvier dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont mis la main sur environ un kilo de cocaïne, près de 1000 comprimés de méthamphétamine et divers médicaments sous ordonnance dans un véhicule conduit par Samuel Caron, âgé de 31 ans.

Les policiers venaient de procéder à l'interception de l'homme de Saint-Jean-de-Dieu qui se déplaçait seul à bord de son véhicule sur l’autoroute 85, non loin de Rivière-du-Loup. Des objets servant à la revente de stupéfiants ont aussi été saisis.



Suivant cette première perquisition, une seconde a eu lieu dans les instants qui ont suivi au domicile de l'individu situé sur la route 293 à Saint-Jean-de-Dieu. Les policiers ont découvert cette fois environ 11 000 comprimés de méthamphétamines en emballage individuel près pour la revente ainsi que divers autres objets servant également à la revente de stupéfiants.



La sûreté du Québec confirme que Samuel Caron a comparu une première fois le jour même de son arrestation par visioconférence pour ensuite être gardé en détention pour l’ensemble de la fin de semaine en attendant son retour devant la cour prévu lundi à Rivière-du-Loup. Ce dernier devra répondre à des accusations de trafic et possession dans le but de trafic de méthamphétamine et de cocaïne ainsi qu’une accusation de recel.

C'est à la suite d’informations reçues du public que le corps policier a pu intervenir.