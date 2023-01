Accident de motoneige à Saint-Honoré-de-Témiscouata 

Les services d’urgence ont été appelés à porter secours à un motoneigiste victime d’un accident dans le secteur de Saint-Honoré-de-Témiscouata, vers midi ce samedi 14 janvier.

Selon la Sûreté du Québec, l’accident se serait produit à proximité du chemin Beaulieu. Le motoneigiste aurait perdu le contrôle de son engin, avant de percuter une glissière de sécurité.

Les policiers ont été appuyés par différentes équipes de pompiers et de paramédics afin d’atteindre l’homme et de le transporter vers le centre hospitalier. Il aurait subi une blessure à la jambe. On ne craint pas pour sa vie.