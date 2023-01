Pertes de contrôle et conditions routières difficiles

La tempête de neige qui s’abat sur la région ce vendredi 13 janvier complique les déplacements de certains automobilistes sur les routes principales et secondaires du territoire. Les services d'urgence sont occupés, alors que plusieurs pertes de contrôles et sorties de route sont signalées.

Heureusement, les accidents rapportés dans la région sont mineurs, personne n’ayant été gravement blessé.

À Cacouna, plus tôt aujourd’hui, une voiture a percuté le côté d’une remorque de 53 pieds sur la route de l’Église. Selon toute vraisemblance, la conductrice du véhicule et le conducteur du poids lourd ne se sont pas vus. La première circulait en direction nord, alors que le second tentait de s’engager vers la voie d’accès à l’autoroute 20.

Malgré des dommages importants à l’avant de la voiture - notamment au niveau du pare-brise -, la personne impliquée n’aurait pas été blessée sérieusement. Elle a tout de même été transportée au centre hospitalier par mesure préventive.

Dans le secteur de Rivière-du-Loup, un automobiliste a également perdu le contrôle de sa voiture en début d’après-midi dans la côte de la rue Amyot. Cette portion de rue a été fermée à la circulation, le temps de permettre le remorquage du véhicule et le déneigement des voies.

Notons que la visibilité reste difficile sur de nombreux tronçons, en raison des fortes rafales de vent et de la poudrerie. La chaussée est aussi enneigée à plusieurs endroits, forçant les automobilistes à faire preuve de vigilance.

Pour l’instant, toutes les routes principales de la région demeurent ouvertes, malgré une préalerte de fermeture du ministère des Transports. L’autoroute 85 a été fermée pendant quelques heures entre les kilomètres 29 et 33 plus tôt ce matin, mais le secteur est de nouveau accessible.

Selon les secteurs, plus de 40 centimètres de neige pourraient s’accumuler d’ici samedi matin.