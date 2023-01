Noyade : un homme perd la vie dans le Petit lac Squatec 

Un homme d’une soixantaine d’années a sombré dans les eaux glacées du Petit lac Squatec, situé près de Saint-Michel-de-Squatec, ce mercredi 11 janvier. Le corps de la victime a été repêché par les autorités après des recherches effectuées en fin de journée.

Le sergent Claude Doiron explique que le sexagénaire s’était plus tôt rendu sur le plan d’eau avec un «snowdog», un véhicule motorisé à chenille. Inquiets qu’il ne soit toujours pas de retour en début de soirée, ses proches ont alerté les services d’urgence. Le signalement a été réalisé vers 18 h 45.

Rapidement, policiers et pompiers se sont mobilisés. Un poste de commandement a été installé et des embarcations ont déployées. L'opération s'est déroulée somme toute rapidement, notamment après qu'un secteur de recherche ait été ciblé.

La découverte du corps a été réalisée par une équipe de Témiscouata-sur-le-Lac qui s'est déplacée en entraide à celle de Saint-Michel-de-Squatec avec ses équipements de sauvetage sur glace. Il aurait ensuite été sorti de l’eau plus au sud, vers 21 h 15.

Le directeur du Service incendie de Témiscouata-sur-le-Lac, Gérald Dubé, confirme que son équipe spécialisée et formée a utilisé une embarcation gonflable «Fortuna» pour se déplacer sur les glaces. Les pompiers devaient être vigilants et faire preuve de prudence en raison de la noirceur et de l'instabilité de la glace.

Selon les premières informations, le centre du Petit lac Squatec était gelé depuis seulement quelques jours.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances entourant le drame.

Plus de détails suivront...