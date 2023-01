Un homme retrouvé sans vie à Rivière-du-Loup

Un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé sans vie dans la cour d'une entreprise du parc industriel dans le secteur du Chemin des Raymond à Rivière-du-Loup ce 6 janvier vers 16 h 15. Son décès a été constaté sur place par les services d'urgence.

La Sûreté du Québec mène présentement une enquête afin de déterminer les circonstances et la cause de ce décès, c'est pourquoi il est considéré comme suspect. «Ce ne serait pas lié à un accident de travail et il n'y a aucun élément criminel», précise le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Un périmètre de sécurité a été mis en place afin de permettre aux autorités de faire leur travail. La scène se trouve en retrait du Chemin des Raymond, près d'un lieu d'entreposage de remorques. Le coroner a également été appelé sur les lieux afin de faire la lumière sur cette mort considérée pour le moment comme étant suspecte.