Deux personnes ont perdu la vie ce mardi 13 décembre dans un violent accident survenu vers 17 h 15 impliquant un autocar et une voiture aux limites des municipalités de Saint-Simon-de-Rimouski et Saint-Fabien sur la route 132. Les décès du conducteur de la voiture et d'un passager de l'autobus voyageur ont été confirmés plus tard en soirée par ...