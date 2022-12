Un accident d’autocar fait deux morts près de Saint-Simon-de-Rimouski

Deux personnes ont perdu la vie ce mardi 13 décembre dans un violent accident survenu vers 17 h 15 impliquant un autocar et une voiture aux limites des municipalités de Saint-Simon-de-Rimouski et Saint-Fabien sur la route 132.

Les décès du conducteur de la voiture et d'un passager de l'autobus voyageur ont été confirmés plus tard en soirée par le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec. Une quarantaine de personnes ont été impliquées dans cette collision majeure puisque l'autocar était rempli à pleine capacité.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec explique que l’autobus circulait en direction ouest lorsque l’impact a eu lieu. À l’inverse, l’automobiliste, seul à bord de son véhicule, se dirigeait vers l'est. Les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées.

Selon les autorités, plus de la moitié des 40 occupants de l'autocar ont subi des blessures allant de mineures à majeures. De nombreuses équipes de paramédics ont été dépêchées sur place et un premier triage des personnes blessées a été effectué. Plusieurs victimes, dont les plus gravement blessées, ont vite été dirigées vers le centre hospitalier de Rimouski par ambulance. Un code orange a été déclenché à l'hôpital afin que les équipes se préparent à une arrivée massive de blessés.

Les autres personnes impliquées dans cet accident - dont l'état ne nécessitait pas un transport d'urgence - ont d'abord été transférées à bord d’un autobus vers l’aréna de Saint-Fabien où les attendaient du personnel médical et différents intervenants. Elles se sont finalement toutes rendues à l'hôpital de Rimouski par mesure préventive.

Suivant l’impact, les deux véhicules se sont retrouvés dans le fossé. L’autocar serait toutefois demeuré sur ses quatre roues.

Une enquête a été ouverte et des spécialises en scène de collision analyseront la scène afin d'éclaircir les circonstances entourant l'accident.

Tard en soirée, la route 132 était toujours fermée dans les deux directions. Une voie de contournement a été aménagée par le ministère des Transports du Québec, mais elle est interdite aux véhicules lourds.

Collaboration : Andréanne Lebel