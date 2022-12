Quatre ans de prison pour des agressions sexuelles envers trois mineures

Coupable d’avoir agressé sexuellement trois plaignantes âgées de moins de 16 ans, Kanon Gagnon, âgé de 21 ans et résident de Rivière-du-Loup, devra purger les 38 prochains mois derrière les barreaux d’un pénitencier fédéral en vertu d’une décision rendue le 9 décembre par le juge Martin Gagnon.

Les faits qui lui sont reprochés sont survenus entre les mois d’avril et de mai 2022 dans le secteur de Rivière-du-Loup et en juillet 2021, dans la région de Saint-Hyacinthe. L’accusé était détenu depuis son arrestation en mai 2022. Pour les différentes agressions commises envers trois personnes mineures, il a écopé d’une peine de 48 mois de pénitencier, dont 10 mois de détention préventive ont été soustraits. Il aurait eu une dizaines de relations sexuelles complètes avec l’une des plaignantes âgées de moins de 16 ans.

Deux des plaignantes étaient présentes dans la salle d’audience au palais de justice de Rivière-du-Loup lors du prononcé de la peine.

Kanon Gagnon a plaidé coupable aux accusations le 26 septembre dernier. Il sera inscrit au Registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans. Même après avoir été confronté aux policiers dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe, l’accusé a fait deux nouvelles victimes lorsqu’il est arrivé dans la région de Rivière-du-Loup, a souligné la procureure de la Couronne, Me Manon Gaudreault.

Son plaidoyer de culpabilité a permis d’éviter la tenue d’un procès lors duquel les victimes mineures auraient été appelées à témoigner, ce qui a été considéré comme un facteur atténuant par la poursuite. «La peine est sévère et est pleinement méritée. Vous êtes responsables de vos actes et vos crimes sont importants. Vos victimes étaient toutes des personnes mineures», a déclaré le juge Martin Gagnon, qui a entériné la peine de 48 mois d'emprisonnement suggérée par la Couronne et la défense.

Le rapport présentenciel a démontré que le risque de récidive était toujours présent chez l’accusé. «Kanon Gagnon est à un tournant de sa vie. C’est clair que le rapport présentenciel pointe certaines difficultés. On espère qu’avec une peine de détention fédérale, le système adressera ses difficultés et l’aidera à cheminer et à devenir un citoyen responsable dans le futur. Lorsqu’il sortira de détention, il sera à un jeune âge. Il aura encore l’opportunité de faire les bons choix», a souligné l’avocat de la défense, Me Jean-Sébastien Tremblay.

De nombreuses conditions lui seront imposées dès maintenant et continueront de s’appliquer six ans après sa sortie du pénitencier. Il lui sera interdit de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans. Cette interdiction inclut les garderies, les terrains d’écoles, terrains de jeu et centres communautaires. Il devra également éviter de se trouver à moins de deux kilomètres de la résidence des victimes. Kanon Gagnon devra également s’abstenir de chercher, accepter ou occuper un emploi ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité envers des personnes âgées de moins de 16 ans. Il lui sera aussi interdit d’avoir des contacts ou de communiquer avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne autorisée par le tribunal. Selon la Couronne, cette ordonnance permettra de «protéger les autres jeunes filles qui pourraient être en contact avec Kanon Gagnon».