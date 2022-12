Intercepté à 115 km/h dans une zone de 50 km/h

Les policiers du poste de la MRC des Basques, à Trois-Pistoles, ont intercepté un véhicule circulant à près de 115 km/h dans une zone de 50km/h à Notre-Dame-des-Neiges, le 11 décembre peu après 20 h. Il s’agit d’un «grand excès de vitesse».

Le conducteur, un résident de la région, s’est alors vu remettre un constat d’infraction de 1 321$ et 14 points d’inaptitude, en plus de voir son permis de conduire suspendu sur le champ pour les sept prochains jours et son véhicule remisé.