Trois ans d’emprisonnement pour avoir agressé sexuellement une personne mineure

Michaël Ouellet-Rioux de Trois-Pistoles a été condamné le 8 décembre à purger une peine de pénitencier de trois ans pour avoir agressé sexuellement une personne âgée de moins de 16 ans entre les mois de mars et de mai 2016.

L’accusé de 35 ans sera transféré à la prison fédérale de Sainte-Anne-des-Plaines. Il lui sera interdit de communiquer avec quatre personnes qui sont liées à ce dossier et de posséder des armes pendant 10 ans.

Michaël Ouellet-Rioux avait plaidé coupable le 20 mai 2022 à des accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans. Trois évènements distincts sont survenus, tous à Trois-Pistoles. Lors de chacun d’entre eux, la victime ne pouvait consentir en raison de son âge, a souligné le juge Martin Gagnon.

À la suite des agressions, Michaël Ouellet-Rioux a demandé à la victime de se taire puisqu’il craignait de se faire arrêter par la police et de se faire jeter en prison. Lors de la période visée, la victime était âgée de moins de 16 ans, et l’accusé, de 28 ans ou plus.

Dans sa déclaration écrite livrée aux policiers, Michaël Ouellet-Rioux affirme que «le seul reproche qu’il s’adresse est d’avoir créé de faux espoirs chez la plaignante en lui disant que dans quatre ans, ils pourraient se fréquenter légalement».

Pendant quelques mois, l’accusé et la plaignante se sont envoyé des messages tournant à la séduction. Des échanges sur la plateforme Messenger ont été déposés en preuve.

La plaignante a dénoncé l’agresseur en 2019 après s’être confiée à son père. Les gestes posés vont de baisers jusqu’à une tentative de relation sexuelle complète. Le juge Martin Gagnon n’avait pas cru l’accusé en raison de sa «version et des explications contradictoires, invraisemblables ou déraisonnables». Le tribunal a conclu que le témoignage de l’accusé «n’était pas crédible ni fiable».

