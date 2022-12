Alcool et drogue au volant : un barrage routier à Rivière-du-Loup

Plusieurs centaines d’automobilistes sont passés par un barrage routier qui a été tenu le 8 décembre à l’heure du retour à la maison à l'intersection du boulevard Industriel et de la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup. Des policiers de la Sûreté du Québec étaient assistés de contrôleurs routiers, d’employés du ministère des Transports et de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre d’une Opération nationale concertée se déroulant du 2 décembre au 2 janvier.

L’objectif visé par cette opération était de sensibiliser la population et de faire de la prévention concernant la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool. Les policiers de la Sûreté du Québec ont également vérifié l’installation des pneus d’hiver à l’approche de la période des Fêtes. Le port de la ceinture de sécurité et l’usage du cellulaire au volant ont également retenu l’attention des policiers.

Selon une communication transmise par la Sûreté du Québec, des dépistages concernant l’alcool ou la drogue peuvent être réalisés dans les points de contrôle mis en place lors de cette Opération nationale concertée. Lors de ce barrage routier à Rivière-du-Loup, les policiers ont posé des questions de vérification concernant la consommation d’alcool des automobilistes. Selon nos informations, quelques personnes ont été interpelées afin de passer des tests de coordination physique. Il n’y aurait eu aucune arrestation.

D’autres barrages routiers de ce type sont prévus sur le territoire au cours des prochaines semaines. Selon la Sûreté du Québec, entre 2016 et 2022, en moyenne, l’alcool était en cause dans 25% des collisions mortelles et dans 15% des collisions avec blessés graves.