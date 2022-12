Mgr Clément Fecteau visé par une dénonciation d’agression sexuelle

Le nom de feu Mgr Clément Fecteau, ancien évêque auxiliaire de Québec et ex-évêque de Sainte-Anne-de-La-Pocatière apparaît dans la liste des personnes accusées d’agression sexuelle dans une action collective menée par le cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats contre le Diocèse de Québec.

Selon les documents transmis par les avocats, le religieux aurait commis des attouchements et de l’exhibitionnisme à l’endroit d’un enfant de 13 ans en 1987 dans le vestiaire sportif du Séminaire de Québec et dans un boisé.

«Cela nous est tombé dessus et nous avons appris cela avec beaucoup de surprise. C’était un homme très apprécié dans la communauté et nous n’avions aucune indication d’allégation comme cela à son sujet. La cause va suivre son cours devant les tribunaux et nous faisons confiance au processus», a commenté le directeur des communications du Diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, Jean-François Morin.

Mgr Clément Fecteau est décédé en décembre 2017. Selon les informations de l’action collective, 134 victimes affirment avoir été agressées par plus d’une centaine de prêtres et membres du clergé du Diocèse de Québec depuis les années 1940.

Les demandeurs de cette action collective contre le Diocèse de Québec sont Gaétan Bégin et Pierre Bolduc, qui ont été agressés alors qu’ils étaient mineurs par les abbés Rosaire Giguère et Jean-Marie Bégin dans les régions de la Beauce et de Thetford Mines. Les informations sur l’action collective sont disponibles au adwavocats.com.