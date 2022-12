Perquisitions en matière de stupéfiants à Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup

Les policiers de la région du KRTB ont été actifs au cours des derniers jours dans la lutte au trafic de stupéfiants. Des perquisitions et arrestations ont été effectuées dans les régions de Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup, les 1er et 2 décembre.

Le 1er décembre, les policiers du poste de la MRC des Basques, assistés d’un maître-chien, ont effectué une première perquisition sur la rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Sur place, les agents ont procédé à la saisie d’environ 30g de cocaïne, de l’argent comptant, ainsi que du matériel servant au trafic de stupéfiants.

Un homme de 68 ans, locataire des lieux, a été arrêté par les policiers. Il a été interrogé, puis libéré par promesse de comparaître. Il devra de plus respecter certaines conditions en attendant la suite des procédures.

Le 2 décembre, les policiers de la MRC de Rivière-du-Loup ont effectué une autre perquisition, soit dans un logement de la rue Gilles à Rivière-du-Loup. Ils y ont saisi un peu de 30g de cocaïne, ainsi qu’un certain montant d’argent comptant.

Une dame de 52 ans qui se trouvait place a été arrêtée par les policiers. Elle a plus tard été remise en liberté par promesse de comparaitre en attendant la suite des procédures. Elle devra elle aussi respecter certaines conditions.