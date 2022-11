Trois arrestations à la suite de perquisitions au KRTB

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation de trois personnes après avoir mené une série de perquisitions dans des résidences de Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles tôt ce jeudi 24 novembre.

L'opération policière a été menée dans le cadre de la stratégie Centaure qui visait le démantèlement d’un réseau organisé de trafiquants de stupéfiants opérant au Bas-Saint-Laurent.

Les policiers de la division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec plusieurs enquêteurs et patrouilleurs en provenance de différents postes MRC de la grande région du KRTB, ont été assistés d’un maître-chien.

Les trois personnes arrêtées, soit deux hommes âgés respectivement de 30 et de 22 ans, ainsi qu’une femme âgée de 57 ans, sont présentement rencontrés par les policiers.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi :

• Deux armes longues;

• Une arme prohibée;

• Une arme de poing à air comprimé;

• Environ 30 g de cocaïne;

• Un peu moins de 30 comprimés de méthamphétamine;

• Une certaine quantité de comprimés de drogue de synthèse;

• Plusieurs centaines de comprimés de médicaments sous ordonnance;

• Un peu plus de 4800 $ en argent canadien;

• Deux véhicules en tant que biens infractionnels;

• Des munitions de différents calibres;

• Plusieurs objets servant au trafic de stupéfiants.

La stratégie Centaure a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. Centaure permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information Centaure au 1 833-888-ARME (2763).