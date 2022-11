Fraude de type «grands-parents» dans la région: la vigilance est de mise

La Sûreté du Québec rappelle l’importance d’être vigilant pour éviter d’être victime de fraude. Depuis ce matin, plusieurs postes de la Sûreté du Québec au Bas St-Laurent traitent de nombreux signalements concernant des tentatives de fraude auprès de personnes ainées.

Les personnes ciblées ont été appelées par téléphone en mentionnant qu’un de leur proche, souvent un petit-fils, était détenu et avait besoin de quelques milliers de dollars pour être libéré, ou encore une situation où le petit-fils se trouve dans un hôpital à l’extérieur du pays et doit payer immédiatement certains soins médicaux.



Lors de la conversation téléphonique, la mise en scène des fraudeurs implique parfois une personne qui se fait passer pour un policier ou un avocat. Les fraudeurs ont recours à des stratagèmes variés pour arriver à leurs fins et soutirer de l’argent à leurs victimes. Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs profitent de la vulnérabilité de certaines personnes âgées pour leur mettre de la pression.



C’est pourquoi il faut s’assurer de toujours faire les vérifications nécessaires avant de faire confiance à quiconque.



· Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne dont vous n’avez pas vérifié l’identité.

· Si un individu prétend agir au nom d’un organisme, communiquez directement avec l’organisme.

· Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver sa légitimité.

· Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige votre réponse sur le champ), ne lui

faites pas confiance.

· Appelez les parents, un autre membre de la famille ou des amis de la personne afin de vérifier la validité de l’histoire

qui vous a été présentée.



La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseils de son site Web au www.sq.gouv.qc.ca afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site web du Centre antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca