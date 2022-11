Un incendie cause de lourds dommages à une résidence de Saint-Antonin

Un incendie s’étant déclaré vers 15 h ce 22 novembre a causé de très lourds dommages à une résidence de la rue Landry, à Saint-Antonin. Les trois occupants, une mère et ses deux enfants, n’ont pas été blessés. Ils se retrouvent cependant sans résidence, à un mois de la période des Fêtes.

À l’arrivée des pompiers, les flammes faisaient rage à l’arrière de la maison, dans le secteur de la cuisine. D’importants dommages et des murs noircis sont visibles près du toit de la résidence à partir de la rue Landry. «Il y avait une grosse fumée apparente à l’extérieur et des flammes apparentes […] Quand le premier véhicule incendie est arrivé, on a sorti deux lances pour protéger la maison et pour attaquer les flammes. On a essayé de circonscrire l’incendie», explique le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Antonin, Yvan Rossignol.

Ses équipes ont eu accès à l'entretoit en utilisant le camion-échelle. Les sapeurs ont pu avoir accès à l’intérieur de la résidence pour effectuer leur travail et éteindre les points chauds. Lors de leur intervention, ils ont retrouvé un chat toujours vivant. Un chien manquait à l’appel.

Le feu, qui a pris naissance sur la cuisinière, a emprunté l’espace de la hotte de poêle pour se propager. Il a aussi endommagé une baie vitrée à l’arrière de la résidence, avant d'atteindre l’entretoit. «C’est une maison qui est isolée au bran de scie, ça rendait notre intervention plus difficile. On est arrivés à temps pour abaisser la chaleur autant que possible. Il y a beaucoup de dommages à l’intérieur causés par le feu et l’eau», ajoute Yvan Rossignol.

Une quinzaine de pompiers ont participé à l’intervention. Selon un témoin rencontré sur place, l’occupante se trouvait à l’intérieur au moment où l’incendie s’est déclenché et elle a pu sortir à temps. À ce moment, les enfants étaient encore à l’école. La rue Landry a été complètement fermée à la circulation pendant quelques heures.