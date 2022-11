SQ : Mises en garde contre les messages texte frauduleux

Plusieurs citoyens de l’Est-du-Québec ont rapporté à la Sûreté du Québec, ce 17 novembre, avoir reçu des messages texte en anglais sur leur cellulaire avec un lien à cliquer pour obtenir un «Anti-Inflation Benefit from CRA», soit, un montant à recevoir pour contrer l’inflation provenant de l’Agence de revenu du Canada. La SQ souhaite aviser la population que ces textos constituent un stratagème de fraude.

Les messages texte envoyés à de nombreux résidents contenaient aussi des informations personnelles comme leur nom, leur date de naissance, leur adresse et leur numéro d’assurance sociale pour le rendre d’allure légitime ou crédible. Ce stratagème de fraude est aussi en cours dans d’autres régions du Québec.



La SQ indique que les messages textes ne sont pas la façon de fonctionner des agences gouvernementales qui procèdent par des avis de cotisation ou par la même méthode de dépôt que pour les remboursements d’impôt. Ces textos est une manière d’hameçonner et de frauder la population en ayant accès à leurs comptes bancaires par exemple.

SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES FRAUDULEUSES

Les fraudeurs diffusent des publicités ou envoient des courriels, sinon des messages textes, faisant miroiter la possibilité d'obtenir gratuitement une somme d'argent en remplissant une demande et recevant la confirmation d’admissibilité. Pour recevoir l'argent, il suffit de payer des frais initiaux et plus ces frais sont élevés, plus la personne obtiendra d'argent.

Une autre variante de cette fraude constitue en un ami de confiance qui communique avec une personne dans les médias sociaux pour dire qu'il a reçu une subvention gratuite dans le cadre d'un programme gouvernemental. Il encourage donc la personne à suivre son exemple. Malheureusement, le message vient d'un fraudeur qui a piraté le compte de l’ami en question. Ces offres de subvention sont complètement bidon et les victimes ne reçoivent jamais l'argent promis.



Voici plusieurs conseils pratiques pour se protéger :

Ne pas cliquer sur les liens dans des messages non sollicités. Ne pas télécharger les pièces jointes contenues dans des messages non sollicités. Vérifier si les messages renferment des fautes d'orthographe. Ne pas présumer qu'un message est légitime seulement parce que l'adresse courriel semble être la bonne; les fraudeurs peuvent la modifier. Il faut se méfier des messages qui semblent provenir du gouvernement du Canada ou d'un organisme d'application de la loi; ceux-ci ne communiqueront jamais avec personnes pour offrir des fonds par courriel ou par virement électronique.



SIGNALER, C’EST AGIR

La Sûreté du Québec et ses partenaires invitent la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local. Elle rappelle que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto, par courriel ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495 8501.



Pour communiquer avec les policiers il faut contacter la Sûreté du Québec au 9-1-1 ou, pour les municipalités non desservies par le 9-1-1 il faut composer le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)