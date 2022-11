Multiples pannes électriques en raison des forts vents

Les forts vents qui soufflent présentement dans la région causent de nombreuses pannes électriques sur le territoire du KRTB. Plus de 3 300 clients sont présentement affectés par des pannes électriques, principalement dans les secteurs de Rivière-du-Loup et de Témiscouata.

Environ 1 500 clients sont présentement privés d'électricité dans la Ville de Rivière-du-Loup en raison d'une branche tombée sur des fils dans le secteur de la rue Beaubien, près de l'intersection de la rue du Domaine.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup sont intervenus sur la rue Beaubien afin de sécuriser les lieux en attendant l'arrivée des équipes d'Hydro-Québec.

Au Témiscouata, sept pannes affectent présentement plus de 1 800 clients d'Hydro-Québec, dont la majorité se trouvent à Dégelis et à Saint-Juste-du-Lac. Les municipalités d'Auclair, Lejeune, Biencourt, Packington, Témiscouata-sur-le-Lac et Pohénégamook sont également touchées par des bris d'équipements.

Selon la conseillère communication et collectivités pour Hydro-Québec, Ariane Doucet-Michaud, les pannes sont causées par les conditions météorologiques et les forts vents dans la région.

Plus de détails suivront.