Intercepté à 140 km/h dans une zone de 60 km/h

Un conducteur domicilié en Ontario a été intercepté par un policier de la Sûreté du Québec, le 3 novembre dernier, alors qu’il roulait à un peu moins 140 km/h dans une zone limitée à 60 km/h. Le grand excès de vitesse (GEV) a été capté dans une zone de travaux routiers de l’autoroute 85 dans le secteur de Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Pour cette infraction, le contrevenant a reçu un constat d’infraction de 1471 $ incluant les frais. En plus, 14 points d’inaptitude ont été ajoutés à son permis de conduire.



Rappelons que les zones de travaux routiers sont des secteurs à risque pour les automobilistes qui y circulent et encore plus pour les gens qui travaillent à ces endroits. C’est pourquoi les policiers poursuivent des opérations de surveillance dans ces zones.