Une manifestation «monstre» à Rivière-du-Loup contre le projet Medway

La manifestation «monstre» organisée par le groupe citoyens Rivière-du-Loup en éveil sous le thème de l’Halloween a rassemblé un peu moins de 80 au parc Blais, ce 29 octobre. La marche a débuté vers 14 h 30 où les opposants au projet Medway ont envahi la rue Lafontaine pour se rendre jusqu’à la rue St-Louis juste après un discours clamé par le Louperivois, Pierre Landry.

«On n’est pas d’accord avec l’emplacement qui est prévu pour ce projet. On pense que ça pourrait en être un bon s’il se faisait dans un autre secteur de la ville, peut-être dans le secteur du centre commercial où il y a beaucoup d’avenues, de stationnements déjà, des services, des commerces de toutes sortes, des épiceries. Tandis que sur la petite rue St-Louis on ne peut pas faire autrement que penser qu’il va y avoir des engorgements au niveau de la circulation parce qu’avec la Maison des ainés, on ajoute 500 cases de stationnements dans ce secteur-là», raconte le président de Rivière-du-Loup en éveil et résident de la rue St-Louis.

Il ajoute que la rue est étroite et qu’en hiver, à peine deux voitures peuvent se croiser. Parmi leurs inquiétudes se trouve aussi le bouleversement causé à un milieu social existant. «On évince des locataires, on détruit des maisons», se désole-t-il. Il mentionne aussi que les deux ans de travaux nécessaires à la construction du Complexe santé Rivière-du-Loup seront dérangeants pour les premiers résidents de la Maison des ainés.

M. Landry s’est réjoui de constater le nombre d’appuis afin de faire valoir leurs idées et leurs opinions dans l’espace public pour que les élus les considèrent. «L’idée étant de montrer que des projets de cette envergure, c’est un des plus gros projets immobiliers privés à Rivière-du-Loup, ça devrait se faire normalement avec les citoyens, en amont, travailler avec eux, arriver à des attentes pour bâtir des projets collectifs», soutient-il.

Cette manifestation était la seconde à avoir lieu contre le projet Medway, et ce, à 25 jours d’intervalle. Une présence policière a été dépêchée au centre-ville pour escorter les manifestants durant qu’ils brandissaient des pancartes en scandant «No way Medway!».

Rappelons que le 24 octobre dernier, le passage au micro de Pierre Landry à la période de questions à la fin de la séance du conseil a créé des remous chez les élus municipaux. Le maire, Mario Bastille, a confirmé que le projet aurait lieu coute que coute. En ce moment, la Ville est en attente d’une réponse de la Commission municipale du Québec concernant le projet. Le 26 octobre, le 35 rue St-Louis n’était plus, bâtiment qui abritait Poitras Meubles et design.