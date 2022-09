Deux arrestations en lien avec des conduites avec les capacités affaiblies au Témiscouata

Les policiers de la MRC de Témiscouata sont intervenus dans la nuit du 29 au 30 septembre sur deux dossiers de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool dans leur secteur.



Le premier évènement a lieu vers 23 h 45. Les agents ont été appelés sur la rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac, pour un remisage de véhicule. Sur place, un homme sur un triporteur les a interpellé. Les policiers ont soupçonné que l’homme de 42 ans, résident du secteur, conduisait son engin alors qu’il avait les capacités affaiblies par l’alcool.

Ce dernier a échoué le test effectué à l’aide de l’appareil de détection approuvé pour l’alcool. Il a donc été mis en état d’arrestation et transporté au poste de police. Sur place, il a fourni des échantillons d'haleine qui ont révélé des taux d’alcoolémie de plus du triple de la limite permise par la loi. Il a été libéré par citation à comparaître.



Par la suite, un peu après une heure du matin, les policiers ont reçu un appel concernant un véhicule qui circulait en sens inverse sur l’autoroute 85 dans le secteur de Dégelis. Les agents ont localisé le véhicule à la hauteur du kilomètre 15. La conductrice circulait en direction nord alors qu’elle se trouvait dans la voie allant vers le sud. Les policiers ont tenté d’intercepter la dame, mais ont dû effectuer une manœuvre d’évitement pour ne pas qu’il y ait collision, malgré le fonctionnement de leurs gyrophares et de la sirène.

Après avoir effectué un demi-tour, ils ont réussis à intercepter le véhicule fautif lorsque que la conductrice s’est immobilisée au kilomètre 16.5, toujours en sens inverse. La conductrice de 47 ans, résidente du Nouveau Brunswick, a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Des tests à l’éthylomètre ont démontré des taux d’alcool de plus du double de la limite permise par la loi. Elle a été libérée par citation à comparaître.